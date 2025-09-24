बीहड़ में डिजिटल लाइब्रेरी बदलेगी सूरत, सपनों को लगेंगे पंख

धौलपुर. बदलाव के लिए समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, केवल इच्छा शक्ति चाहिए। ऐसा ही कुछ पूर्वी राजस्थान के डांग और चंबल के बीहड़ से घिरे धौलपुर जिले में दिखा। यह इलाका हमेशा से भूगौलिग परिस्थिति की वजह से विकास कार्यों के लिए चुनौती पूर्ण रहा है लेकिन अब धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है। जिले के डांग क्षेत्र के युवा अब डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए अपने सपने बुनने को तैयार हैं। जिला परिषद प्रशासन, ग्राम पंचायतें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नई पहल शुरू की है। जिले की 28 ग्राम पंचायतों में युवाओं के लिए हाइटेक डिजिटल लाइब्रेरी का होंगी। ये लाइब्रेरी राजस्थान में संभवतया पहली होंगी, जहां पर विद्यार्थियों को शुल्क नहीं देना होगा। डिजिटल लाइब्रेरी मिशन पर जिला परिषद के साथ सरकारी बैंक एसबीआई कार्ड की तरफ से करीब 2.50 करोड़ रुपए का खर्च किए जा रहे हैं। 28 डिजीटल लाइब्रेरी में से 18 तैयार है और कुछ शुरू हो गई हैं। जिले में नवम्बर माह अंत तक 50 डिटिजल लाइब्रेरी बनाने का मिशन है।