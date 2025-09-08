भारी मानसून में काल का गाल न बन जाएं जर्जर इमारतें

भारी बारिश में जर्जर भवन ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। शनिवार को जयपुर में हुए हादसे के बाद तो जर्जर भवनों को जमींदोज करने की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं, लेकिन निकायों का ध्यान इस और कतई नहीं है, और लोग अपनी जान गवा रहे हैं। पुराना शहर स्थित सब्जी गली में एक बहु मंजिला इमारत जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। जिसका एक हिस्सा बीते दिन बारिश के दौरान ढह गया। गनीमत रही कि इस दौरान जान-माल की हानि नहीं हुई, हालांकि इसकी चपेट में आने से एक दो लोग जरूर घायल हो गए। इमारत काफी पुरानी बताई जाती है। इस इमारत में ८-१० लोगों का एक परिवार भी निवास करता है, जो कभी भी गंभीर हादसे का शिकार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इमारत बाजार के बीचों बीच घनी आबादी में है साथ ही इसके पास में एक स्कूल भी संचालित होता है। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को डरे सहमे इसी रास्ते से होकर आना जाना पड़ता है। तो वहीं स्थानीय वासी भी सदा डर के साए में रहने को मजबूर हैं।