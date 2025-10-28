बदमाश लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल चेला गिरफ्तार

थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि वांछित आरोपित नरेश उर्फ बादशाह की गांव मोरोली में २६ अक्टूबर को तलाश के दौरान बदमाश छोटूराम उर्फ चेला पुलिस को देख कर भागा।जिस पर पुलिस ने पीछा कर गांव भीखापुरा के खेतों में घेराबंदी कर धरदबोचा। कब्जे से अवैध देशी पिस्टल मय चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा बदमाश चेला बसेड़ी थाना क्षेत्र में ट्रेक्टर और कटर लूट मामले में भी वांछित था।