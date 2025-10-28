बदमाश लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल चेला गिरफ्तार

धौलपुर. कोतवाली पुलिस ने इनामी बदलाश धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस कस्टडी से छुड़ा ले जाने के मामले समेत अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे बदमाश छोटूराम उर्फ चेला गुर्जर निवासी मौरोली होली मोहल्ला थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि वांछित आरोपित नरेश उर्फ बादशाह की गांव मोरोली में २६ अक्टूबर को तलाश के दौरान बदमाश छोटूराम उर्फ चेला पुलिस को देख कर भागा।जिस पर पुलिस ने पीछा कर गांव भीखापुरा के खेतों में घेराबंदी कर धरदबोचा। कब्जे से अवैध देशी पिस्टल मय चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा बदमाश चेला बसेड़ी थाना क्षेत्र में ट्रेक्टर और कटर लूट मामले में भी वांछित था।
