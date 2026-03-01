बहरूपिया रोडवेज बसें लूट रहीं…श्रद्धालु यात्रियों को

सबसे बड़ी बात यह है कि बस संचालक श्रद्धालु यात्रियों को जबरदस्ती बसों में बैठाने का काम करते हैं। यात्री भी इन बसों को रोडवेज बस समझ बैठ जाते हैं, लेकिन असली कहानी बीच रास्ते में सामने तब आती है, जब बस संचालक यात्रियों से 110 से 120 रुपए तक किराया वसूल करता है। श्रद्धालु यात्री इन बसों को रोडवेज समझ कैलादेवी का तय किराया 85 रुपए देते हैं, लेकिन बस संचालक 120 रुपए किराया लेने पर अडिग़ हो जाते हैं, जब यात्री रोडवेज बस का हवाला देेकर कियारा देने में मजबूर होते हैं तो यह निजी बस संचालक श्रद्धालु यात्रियों से झगड़ा करने तक पर उतारू हो जाते हैं और यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतार दिया जाता है।