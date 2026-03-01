विक्षोभ इफेक्ट…दस मिनट की बारिश ने घोली ठण्डक

सरमथुरा. कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार शाम अचानक मौसम में बदलाव आने से कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते गुरुवार दोपहर बाद से ही आसमान में बादल छाए थे।बारिश के कारण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन की रफ्तार पर भी हल्का असर डाला। बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही इधर, मातारानी के पांडालों में व्यवधान फैल गया। जलभराव होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही राशन सामग्री भीगने से नुकसान उठाना पड़ा।चिकित्सकों ने मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दी है।