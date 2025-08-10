10 अगस्त 2025,

रविवार

धौलपुर

पैसो के लेनदेन को लेकर चाचा-भतीजे में विवाद, भतीजे की काटी गर्दन

बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र के परदेसिया मोहल्ले में रक्षाबंधन के त्योहार पर शनिवार को घर पर सो रहे भतीजे पर चाचा ने ब्लेड से वार करने का मामला सामने आया है। हमले में भतीजे की गर्दन काट गई और वह लहुलुहान हो गया। अचानक हुई घटना से शोर मच गया। परिजन घायल को बाड़ी और फिर जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे रैफर कर दिया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 10, 2025

पैसो के लेनदेन को लेकर चाचा-भतीजे में विवाद, भतीजे की काटी गर्दन Dispute between uncle and nephew over money transaction, nephew's neck cut

- घटना के समय चाचा के शराब के नशे में होने का आरोप

- बाड़ी के गुमट क्षेत्र के परदेसिया मोहल्ला की घटना

dholpur, बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र के परदेसिया मोहल्ले में रक्षाबंधन के त्योहार पर शनिवार को घर पर सो रहे भतीजे पर चाचा ने ब्लेड से वार करने का मामला सामने आया है। हमले में भतीजे की गर्दन काट गई और वह लहुलुहान हो गया। अचानक हुई घटना से शोर मच गया। परिजन घायल को बाड़ी और फिर जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे रैफर कर दिया। जिस पर परिजन इलाज के लिए आगरा लेकर रवाना हो गए। उधर, पुलिस ने अस्पताल पहुंच घायल के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस मौके से भाग निकले आरोपित चाचा की तलाश में जुटी है। घटना के समय उसके नशे में होने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार घटना गुमट पर परदेसिया मोहल्ले की है। जहां 25 वर्षीय युवक सूरज पुत्र रामफूल कोली पर उसके परिवार के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले नथुआ पुत्र नारायण सिंह कोली ने ब्लड से अचानक हमला कर दिया। दोनों चाचा-भतीजे शराब के आदी बताए गए हैं। जिनके बीच पिछले तीन दिन से शराब के पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। मोहल्ले के लोगों ने बताया शनिवार सुबह नथुआ पुत्र नारायण कोली ने घर के बाहर सोए हुए सूरज पर ब्लड से हमला कर दिया। जिससे उसकी गर्दन पर बाएं कान के पास से कट गई। इस दौरान जब तक लोग कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते उससे पहले आरोपित चाचा नथुआ भाग निकला। घायल सूरज को मोहल्ले के लोग सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से सीधे धौलपुर अस्पताल पहुंचे। हालात नाजुक होने पर परिजन उसे आगरा लेकर रवाना हो गए।

Published on:

10 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / पैसो के लेनदेन को लेकर चाचा-भतीजे में विवाद, भतीजे की काटी गर्दन

