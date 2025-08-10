पैसो के लेनदेन को लेकर चाचा-भतीजे में विवाद, भतीजे की काटी गर्दन

जानकारी के अनुसार घटना गुमट पर परदेसिया मोहल्ले की है। जहां 25 वर्षीय युवक सूरज पुत्र रामफूल कोली पर उसके परिवार के ही रिश्ते में चाचा लगने वाले नथुआ पुत्र नारायण सिंह कोली ने ब्लड से अचानक हमला कर दिया। दोनों चाचा-भतीजे शराब के आदी बताए गए हैं। जिनके बीच पिछले तीन दिन से शराब के पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। मोहल्ले के लोगों ने बताया शनिवार सुबह नथुआ पुत्र नारायण कोली ने घर के बाहर सोए हुए सूरज पर ब्लड से हमला कर दिया। जिससे उसकी गर्दन पर बाएं कान के पास से कट गई। इस दौरान जब तक लोग कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते उससे पहले आरोपित चाचा नथुआ भाग निकला। घायल सूरज को मोहल्ले के लोग सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से सीधे धौलपुर अस्पताल पहुंचे। हालात नाजुक होने पर परिजन उसे आगरा लेकर रवाना हो गए।