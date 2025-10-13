मीटर बदलते समय शराबियों से विवाद, लाठी-डंडों से हमला

सूचना मिलते ही मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस हमले के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि बिजलीघर जैसे संवेदनशील स्थान पर इस प्रकार की घटनाएं कार्य करने में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।