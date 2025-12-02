चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पुत्री शादी में अचानक पहुंचे डीएम

छावनी में रविवार को जला कलक्टर धौलपुर के कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश कोली की बेटी की शादी थी। शाम के समय सभी लोग भात लेने, रिश्तेदारों को खाना खिलाने और बारात के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। उसी समय दरवाजे पर सायरन सुना तो एक बार तो लोग चौक गए कि गाड़ी किसकी आई है। लोग मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े परंतु लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जिला कलक्टर की गाड़ी मुख्य दरवाजे पर रुकी और उसमें से डीएम बी टी उतरते दिखे। जिस पर लोग चौक गए। डीएम समारोह में करीब एक घंटा से अधिक समय सभी लोगों के बीच बैठे रहे और वर-वधू को आशीर्वाद दिया।