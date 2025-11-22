रक्तवीरों का दान…बचाए मासूम मरीजों की जान

एक ओर जहां कैम्पों के माध्यम से मासूम मरीजों को जीवनदान देने रक्तदान किया गया। वहीं जिला ब्लड बैंक में अपने मरीजों को रक्त देने में मरीजों के परिजन और रिश्तेदार भी पीछे नहीं रहे। पिछले दस सालों में 28519 मरीजों के परिजनों ने और 23316 मरीजों के रिश्तेदारों ने लगभग 50 हजार यूनिट रक्त अपना ब्लड बैंक में जमा कराया। जिसका उपयोग मरीजों की जान बचाने के लिए किया गया। देखा जाए तो ब्लड बैंक में कैम्पों और मरीजों के परिजन, रिश्तेदारों के माध्यम से 65,142 यूनिट रक्त आया।