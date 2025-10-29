अनजानी कॉल पर नहीं करें भरोसा, न संदिग्ध लिंक करें ओपन

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बुधवार को साइबर थाना प्रभारी एवं सीओ शहर मुनेश मीणा के नेतृत्व में साइबर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।इसमें विद्यार्थियों और स्टाफ को ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा, फिशिंग कॉल, ओटीपी शेयरिंग और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि सायबर ठगी होने पर तत्काल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या 1930 नंबर पर कॉल कर सूचना दें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना तथा उन्हें इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर कांस्टेबल संजय पुरी और संजय शामिल रहे।