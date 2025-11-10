अवैध कनेक्शन कर पीने योग्य पानी की सालों से चोरी

जलदाय विभाग की उदासीनता से सैकड़ों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। दरअसल शहर में एक दो नहीं बल्कि चार से पांच जगह पाइपों के लीकेज होने से पानी व्यर्थ सडक़ों पर बह रहा है। यह तो वह लीकेज हैं जो नजरों के सामने हैं। विभाग कभी कभार इनमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर करता है, लेकिन टेंपररी कार्य करने के कारण यह लीकेज फिर खुल जाते हैं और पानी की बर्बादी बदस्तूर जारी रहती है। मधुवन कालोनी के सामने और सिंचाई विभाग ऑफिस के सामने दो बड़े लीकेजों से प्रतिदिन पीने योग्य पानी यूं ही सडक़ों पर बह रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिंचाई विभाग के सामने जो लीकेज है उसको तो लगभग डेढ माह तक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जलकल विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है और यही कारण है कि पाइप लाइनों में लीकेज होने के कारण कालोनियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा और पहुंचता भी है तो पानी का फ्लो बेहद कम होता है।