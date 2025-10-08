जिले में लगातार हो रही बारिश से खरीफ के साथ रवी की फसल को भारी नुकसान

किसान महेश शर्मा, रामदीन और सुरेश ने बताया कि लगातार बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ। जिले में बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का जैसी फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गईं। उम्मीद थी कि रबी की फसल से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सितंबर के आखिरी में और अब हुई तेज बारिश ने यह उम्मीद भी तोड़ दी। कई किसानों ने सरसों के साथ आलू की बुवाई शुरू की, लेकिन खेतों में पानी भरने से ये सडऩे लगी है। किसानों ने बताया कि फसल बर्बाद होने के साथ चारा भी नष्ट हो गया है। बाजरे की करब के साथ हरा चारा खेतों में सड़ चुका है। करब नहीं होने से उसके दामों में भी भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। जो कि मवेशियों के सामने पेट भरने की स्थिति में संकट खड़ा करेगी।