शहर की खस्ताहाल सड़कों पर उड़ती धूल परोश रही बीमारियां

धौलपुर जिला मुख्यालय का हाल बेहाल है। गड्ढों में तब्दील सडक़ें और उनसे उड़ता धूल का गुबार जहां जिम्मेदार विभागों की नाकामी को बयां करता है तो वहीं प्रशासन का भी माखौल उड़ता नजर आता है। आप चाहे धौलपुर शहर की जिस सडक़ पर चले जाएं चहुंओर उड़ती धूल श्वास नली के माध्यम से लोगों के फेंफड़ों में पहुंच रही है। जिस कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में भी श्वास संबंधी मरीजों की तादाद बढऩे लगी है। अस्पताल में पहले जहां 100 से लेकर 120 तक श्वास संबंधी मरीज आते थे, लेकिन अब 150 से 200 तक श्वास रोगी अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी यह संख्या लगभग 180 रहा। धूल के उड़ते गुबार से लोग जहां एलर्जी का शिकार हो रहे हैं तो वहीं सर्दी, सांस लेने में तकलीफ , अस्थमा और आंखों में जलन की समस्या भी लोगों को हो रही है।