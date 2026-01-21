प्रयासों ने कम की डिस्कॉम और उपभोक्ताओं की समस्या

2011 मे डिस्कॉम ने धौलपुर मे व्रत कार्यालय खोला था तब से 2024 तक कभी राजस्व वसूली 100 प्रतिशत नहीं हो पाई, लेकिन धौलपुर डिविजन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक की उच्चतम राजस्व वसूली प्राप्त की गई है, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिणाम और भी अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने विभाग ने ‘डिस्कॉम आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत की। जिसने आमजन को स्थानीय स्तर पर लाभान्वित किया। तो वहीं डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है, जिससे आमजन का डिस्कॉम के प्रति रवैया भी बदला है। डिस्कॉम ने जिला पुलिस के सहयोग से ऐसे संवेदनशील गांव में कार्रवाई की जहां आजतक नहीं हुई। धौलपुर डिविजन मे धौलपुर शहर, राजाखेड़ा उपखण्ड व धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड आते हैं।