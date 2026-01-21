21 जनवरी 2026,

धौलपुर

प्रयासों ने कम की डिस्कॉम और उपभोक्ताओं की समस्या

-राजस्व वसूली सौ फीसदी से लेकर जिले में विद्युत छीजत गिरकर २९.१२ पर आई -उपभोक्ताओं की बेहतरी को लेकर विभाग उठा रहा सार्थक कदम -डिस्कॉम आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों से उपभोक्ताओं तक पहुंच रही राहत धौलपुर. जयपुर डिस्कॉम का धौलपुर जिला हमेशा विभागीय परिणामों में पीछे रहता आया है। चाहे राजस्व वसूली का मामला हो [&hellip;]

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 21, 2026

प्रयासों ने कम की डिस्कॉम और उपभोक्ताओं की समस्या Efforts have reduced the problems of discoms and consumers.

-राजस्व वसूली सौ फीसदी से लेकर जिले में विद्युत छीजत गिरकर २९.१२ पर आई

-उपभोक्ताओं की बेहतरी को लेकर विभाग उठा रहा सार्थक कदम

-डिस्कॉम आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों से उपभोक्ताओं तक पहुंच रही राहत

धौलपुर. जयपुर डिस्कॉम का धौलपुर जिला हमेशा विभागीय परिणामों में पीछे रहता आया है। चाहे राजस्व वसूली का मामला हो या फिर विद्युत छीजत का धौलपुर राज्य में इन मामलों में टॉप लिस्ट में आता था, लेकिन कुछ सालों में डिस्कॉम के अथिक प्रयासों से अब धीरे-धीरे बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां 100 प्रतिशत राजस्व वसूली से लेक6.25 प्रतिशत छीजत कम होना तक शामिल हैं। वहीं डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम ने भी उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर किया है।

2011 मे डिस्कॉम ने धौलपुर मे व्रत कार्यालय खोला था तब से 2024 तक कभी राजस्व वसूली 100 प्रतिशत नहीं हो पाई, लेकिन धौलपुर डिविजन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक की उच्चतम राजस्व वसूली प्राप्त की गई है, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिणाम और भी अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने विभाग ने ‘डिस्कॉम आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत की। जिसने आमजन को स्थानीय स्तर पर लाभान्वित किया। तो वहीं डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है, जिससे आमजन का डिस्कॉम के प्रति रवैया भी बदला है। डिस्कॉम ने जिला पुलिस के सहयोग से ऐसे संवेदनशील गांव में कार्रवाई की जहां आजतक नहीं हुई। धौलपुर डिविजन मे धौलपुर शहर, राजाखेड़ा उपखण्ड व धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड आते हैं।

प्रभावी कार्रवाई से घरेलू आवेदन दो गुना बढ़े

डिस्कॉम ने बिजली चोरी रोकने के लिए भी कार्य किए जिसमें बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को चह्नित कर वहां पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की वहीं ऐसे स्थानों पर कार्रवाई के बाद शिविर लगाकर गैर उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन जारी किए गए। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष यानी 2025 में औसतन 2 गुना नए आवेदन आए व कनेक्शन जारी हुए हैं।

17 जनसुनवाई में 250 से अधिक समस्याओं का निराकरण

डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने और घर बैठे ही निराकरण को लेकर विभाग ने ‘डिस्कॉम आपके द्वार’ कार्यक्रम चलाया। जिसके अंतर्गत खुद ने अधीनस्थ कार्यालय व बिजली घरों पर 17 जनसुनवाई की जिसमें 250 से अधिक ग्रामीण की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। डिविजन में अबतक 52 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। शिविर में नए आवेदन पत्र जमा, बिजली बिल संशोधन, बिजली आपूर्ति समस्या, जले ट्रांसफॉर्मर बदलने, खराब मीटर बदलने की समस्याओं का समाधान किया गया है।

एसी उपभोक्ताओं पर कार्रवाई, 250 वीसीआर भरीं

आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी कर घटिया क्वालिटी के एसी का जमकर उपयोग किया जाने लगा है। जिस पर पाबंदी लगाने डिस्कॉम ने ग्रामीण क्षेत्रों ऐसे एसी उपयोग करने वाले उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता पर सख्त कार्रवाई की गई और 250 से अधीन वीसीआर भरी गईं और भारी जुर्माना लगाया गया। जिससे ईमानदार उपभोक्ता को बिजली व्यवधान की समस्या से कम सामना करना पड़ा।

बिल संशोधन के 2655 मामले लोक अदालत में निपटे

डिस्कॉम ने पुराने बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं को लेकर भी अभियान चलाया। जिसको लेकर विभाग ने ऐसी उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई और ऐसी मामलों को लोक अदालत में लाकर समझौता के तहत मामलों का निस्तारित कराया गया। जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां डिस्कॉम के धौलपुर डिविजन में 63 लाख का राजस्व मिला था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राजस्व 4 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा 2655 विवादित पुराने उपभोक्ताओं के मामलों का निपटारा किया गया।

बिजली छीजत 6.25 प्रतिशत घटी

विद्युत छीजत के मामले में धौलपुर जिला राज्य में टॉप पर आता है। जहां एक समय 40 प्रतिशत तक छीजत थी, लेकिन डिस्कॉम की प्रभावी कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे छीजत के आंकड़ों में सुधार हुआ। गत वर्ष यानी 2024 के आंकड़ों को देखें तो २९.१२ प्रतिशत बिजली छीजत थी, जो इस वर्ष 6.24 प्रतिशत घटकर 22.83 फीसदी पर आ पहुंची है। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी को छोड़ बात करें तो राजस्व वसूली पिछले साल 97.52 प्रतिशत से बढक़र 99.49 प्रतिशत हो गई है। यानी राजस्व वसूली में भी २ फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

धौलपुर डिविजन मे विगत वर्ष से उपभोक्ताओं की बेहतरी को लेकर अच्छे कार्य किए गए हैं। जनसुनवाई व शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जा रहा है। आमजन को राहत के साथ विभागीय लक्ष्य प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

-विवेक शर्मा, एक्सइएन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 06:50 pm

Published on:

21 Jan 2026 06:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / प्रयासों ने कम की डिस्कॉम और उपभोक्ताओं की समस्या

