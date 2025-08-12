देशराज हत्याकांड में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 3 जनवरी 2019 को कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अतिराजपुरा निवासी देशराज गुर्जर अपने दो भाई देवेंद्र और सोनू के साथ बाड़ी से रात के समय गांव लौट रहा था। इस दौरान गांव के पास एक दर्जन की संख्या में आरोपियों ने उसको घेर लिया और हमला कर दिया। उक्त हमले में देवेंद्र और सोनू बुरी तरह घायल हो गए। वहीं गोली लगने से देशराज गुर्जर पुत्र बच्चन सिंह की मौत हो गई। घटना को लेकर देशराज के बड़े भाई विजय सिंह पुत्र बच्चन सिंह गुर्जर ने कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।