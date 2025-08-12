12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

देशराज हत्याकांड में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

बाड़ी एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 2019 के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 12, 2025

देशराज हत्याकांड में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास Eight accused sentenced to life imprisonment in Deshraj murder case

-२०१९ में कंचनपुर के अतिराज पुरा में हुआ था हत्याकाण्ड

-एडीजे कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

-झगड़े के दौरान दो अन्य लोग भी हुए थे घायल

dholpur, बाड़ी एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 2019 के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के देशराज गुर्जर हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 3 जनवरी 2019 को कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अतिराजपुरा निवासी देशराज गुर्जर अपने दो भाई देवेंद्र और सोनू के साथ बाड़ी से रात के समय गांव लौट रहा था। इस दौरान गांव के पास एक दर्जन की संख्या में आरोपियों ने उसको घेर लिया और हमला कर दिया। उक्त हमले में देवेंद्र और सोनू बुरी तरह घायल हो गए। वहीं गोली लगने से देशराज गुर्जर पुत्र बच्चन सिंह की मौत हो गई। घटना को लेकर देशराज के बड़े भाई विजय सिंह पुत्र बच्चन सिंह गुर्जर ने कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने धारा 302 और अन्य धाराओं में मामले में लिप्त आरोपी गब्बर, रहीश, डब्ल्यू और सोनू पुत्र मानसिंह गुर्जर, रघुवर, गंभीर, राधारमण पुत्र दीवान गुर्जर और श्रीभान पुत्र रघुवीर गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में लिप्त अन्य आरोपी अभी मफरूर चल रहे हैं।

खेत की मेढ़ के विवाद में हुआ था हमला

एडवोकेट परिहार ने बताया कि पूरा मामला एक ही परिवार के चाचा, ताऊ की फैमिली से जुड़ा है। उनके खेत एक जगह पर हैं। जिस पर मेढ़ को लेकर विवाद हो गया। उक्त विवाद में आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें देशराज गुर्जर की मौत हुई और उसके भाई देवेंद्र सोनू गंभीर घायल हुए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / देशराज हत्याकांड में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.