बेटियों के विद्यालय को आवंटित करोड़ों की भूमि पर अतिक्रमण

dholpur, राजाखेड़ा. राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और प्रभावशालियों का गठजोड़ उपखंड में इस कदर हावी हो चुका है कि साल 2002 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आवंटित 13 बिस्वा जमीन अब गुम हो गई है। वर्तमान में इस भूमि का बाजार भाव करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उक्त 13 बिस्वा भूमि को नगर पालिका ने अतिक्रमण मुक्त करवाने के स्थान पर विद्यालय को शहरी क्षेत्र से दूर अन्य स्थान पर दूसरी भूमि का आवंटन कर दिया और करोड़ों की कीमती भूमि को शहरी सरकार भूल गई। हालांकि आवंटन के समय इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं था और यह पूरी तरह खाली थी, लेकिन बजट के अभाव में विद्यालय चारदीवारी नहीं करवा सका। लोगों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और नगर पालिका की कथित अनदेखी से कुछ ही वर्षों में प्रशासनिक शह पर इस पर कब्जा कर लिया गया। वहीं, दरियादिल नगर पालिका ने भी इस कब्जे को हटवाकर अतिक्रमियों पर कार्रवाई करने के स्थान पर बालिका विद्यालय को अन्यत्र जमीन आवंटित कर अतिक्रमियों को इस पर बाजार बनाने की मूक और अघोषित स्वीकृति दे दी। जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने स्थानीय नगर पालिका, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, जिला कलक्टर, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन स्थानीय प्रशासन में यह फाइल एक सीट से दूसरी सीट पर घूम रही, पर एक दशक में निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पाई है। खुुद बालिका विद्यालय प्रशासन 2015 से इस बेशकीमती जमीन को मुक्त करवाने के लिए प्रयास कर रहा है, पर किसी के भी कानों पर जूं नहीं रेंग रही।