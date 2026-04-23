लोकार्पण के बाद भी नहीं मिल रहा नीर, आखिर कब चंबल का जल बदलेगा धौलपुर की तस्वीर

इस योजना के लिए आंदोलन का आगाज राजाखेड़ा से किया गया, क्योंकि सर्वाधिक कृषि और पेयजल संकट इसी क्षेत्र में था। एक दशक के आंदोलन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इसकी स्वीकृति जारी की गई, जब ईसके वर्क ऑर्डर 13 नवंबर 2017 को जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद को जारी किए गए तब इसकी लागत 892 करोड़ होनी थी और 22 मई 2020 तक इस परियोजना को पूर्ण किया जाना था। जिसके बाद अगले आठ वर्ष तक कंपनी को इसका परिचालन करना था जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अलग थी, लेकिन 2020 तक इसका निर्माण पूर्ण होना तो दूर प्रारंभिक अवस्था मे ही लटका रहा जिससे इसकी लागत बढकऱ 1100 करोड़ तक पहुंच गई। पर सरकार ने कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की न ही इन कंपनियों से कार्य करवाने के जिम्मेदार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर ही कोई कार्रवाई हुई जिनके उचित सुपरविजन न मिलने से कंपनी को देरी का मौका मिला व सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बल्कि भाजपा के बाद कांग्रेस सरकार ने भी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना कालीतीर के वर्क ऑर्डर भी इसी फर्म को 15 मई 2023 को जारी कर दिए। जिस कंपनी पर कार्रवाई की जानी थी उसी को अगली परियोजना कार्य सौंपकर उसे पुरुस्कृत ही कर दिया वहीं कालीतीर के शीघ्र पूरे होने पर भी प्रश्न चिह्न लग गया। जिसके चलते हलक अब तक तर नहीं हो पा रहे वहीं कृषि जल संकट से पैदावार पर भी बेहद विपरीत असर आ रहा है।