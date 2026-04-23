23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

डांग क्षेत्र में तीन वर्ष बाद भी हर घर नल योजना अधूरी

dholpur, सरमथुरा. डांग क्षेत्र में तीन साल बाद भी जल जीवन मिशन योजना परवान नहीं चढ़ सकी। वनविभाग ने विकास की योजनाओं पर ही अड़ंगा लगाने से योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। पीएचईडी के अधिकारी योजना की लेटलतीफी के लिए वन विभाग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल योजना में देरी होने से ग्रामीणों को डांग क्षेत्र में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण तीन-तीन किमी दूरी पर स्थित कुआं, बावड़ी से पानी की जुगाड़ में लगे हैं। उपखंड के गौलारी, मदनपुर पंचायत में पानी की समस्या का तीन साल बाद भी समाधान नही हुआ है। प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण कुएं, बावड़ी व तालाब आदि पर निर्भर है। डांग क्षेत्र में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। गौलारी पंचायत की महुआ की झौर व कोटरा गांव में ग्रामीण तीन किमी दूरी से पानी की जुगाड़ करने को मजबूर हैं। वहीं मदनपुर पंचायत के बरूअर व विजलपुरा की स्थिति इतनी भयानक है कि ग्रामीण कुइया के पानी को छानकर उपयोग में लेते हैं। सरमथुरा इलाका खनन क्षेत्र होने से यहां पेयजल की खासी है। उधर, जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली बैठकों में लगातार पेयजल योजनाओं को गंभीरता से लेने को कहा जाता है लेकिन विभागों में आपसी तालमेल का अभाव होने से इसका सीधा प्रभाव योजना के तय समय अवधि पर पड़ता है और नुकसान आमजन को उठाना पड़ता है।

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Apr 23, 2026

डांग क्षेत्र में तीन वर्ष बाद भी हर घर नल योजना अधूरी Even after three years, the tap water scheme for every house in the Dang region remains incomplete

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 47;

ग्रामीण तीन किमी दूरी तय कर कुइयां से बुझा रहे प्यास

जेईएन बोले: योजना में लेटलतीफी के लिए वन विभाग ने डाला अडंगा, अब मिलेगी रफ्तार

dholpur, सरमथुरा. डांग क्षेत्र में तीन साल बाद भी जल जीवन मिशन योजना परवान नहीं चढ़ सकी। वनविभाग ने विकास की योजनाओं पर ही अड़ंगा लगाने से योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। पीएचईडी के अधिकारी योजना की लेटलतीफी के लिए वन विभाग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल योजना में देरी होने से ग्रामीणों को डांग क्षेत्र में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण तीन-तीन किमी दूरी पर स्थित कुआं, बावड़ी से पानी की जुगाड़ में लगे हैं।

उपखंड के गौलारी, मदनपुर पंचायत में पानी की समस्या का तीन साल बाद भी समाधान नही हुआ है। प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण कुएं, बावड़ी व तालाब आदि पर निर्भर है। डांग क्षेत्र में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। गौलारी पंचायत की महुआ की झौर व कोटरा गांव में ग्रामीण तीन किमी दूरी से पानी की जुगाड़ करने को मजबूर हैं। वहीं मदनपुर पंचायत के बरूअर व विजलपुरा की स्थिति इतनी भयानक है कि ग्रामीण कुइया के पानी को छानकर उपयोग में लेते हैं। सरमथुरा इलाका खनन क्षेत्र होने से यहां पेयजल की खासी है। उधर, जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली बैठकों में लगातार पेयजल योजनाओं को गंभीरता से लेने को कहा जाता है लेकिन विभागों में आपसी तालमेल का अभाव होने से इसका सीधा प्रभाव योजना के तय समय अवधि पर पड़ता है और नुकसान आमजन को उठाना पड़ता है।

रुकवाट से पिछड़ रहा योजना का कार्य

सरकार ने तीन वर्ष पूर्व जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायत गौलारी व मदनपुर के बरूअर, बिजलपुरा, महुआकीझोर, कोटरा, बौहरे का पुरा, बल्लापुरा, डौमपुरा, बहेरीपुरा सहित गौलारी गांव में हर घर नल लगाकर पानी पहुंचाने के प्रयास किया गया था। इस योजना का कार्य शुरू होने के बाद वन विभाग ने अडंगा डाल दिया। वन विभाग ने अपनी भूमि बता हर घर नल योजना के तहत बिछाई जाने वाली पेयजल पाइप लाइन व भण्डारण के लिए टंकी निर्माण पर रोक लगा दी गई।

वन विभाग के रोक लगाने के बाद जलदाय विभाग ने योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। जलदाय विभाग जेईएन आशीष परमार ने बताया कि हर घर नल योजना के तहत ग्राम पंचायत गौलारी अन्तर्गत बल्लापुरा में 100 केएल की टंकी व गांव गांव में पाइपलाइन बिछाई जानी थी। विभाग ने खानापूर्ति कर कार्य भी शुरू करवा दिया गया था। लेकिन वन विभाग ने वनभूमि का हवाला देते हुए अडंगा डाल दिया। वन विभाग के दो साल बाद एनओसी जारी करने के कारण योजना पिछड़ गई है। जनवरी में एनओसी जारी होने के बाद योजना पर काम ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बताया कि नवीन टंकी से बल्लापुरा, डौमपुरा व चंदनपुरा में ही पानी की सप्लाई की जाएगी।

डांग क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए सिस्टम को ठहराया दोषी

डांग क्षेत्र में सरकार की जल जीवन मिशन योजना अधूरी पड़ी होने के लिए ग्रामीणों ने सिस्टम को दोषी ठहराया है। ग्रामीण महिलाएं पानी के लिए कोसों तक भटक रही हैं। महुआकीझोर, कोटरा, बरूअर व विजलपुरा ऐसे गांव हैं, जहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग पलायन करने के मूड में हैं। डांग क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए लोगों ने सिस्टम को दोषी ठहराते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति कुछ ज्यादा खराब है। तीन साल से पेयजल योजना विफल पड़ी है। कुआं, पोखर सूखने की कगार पर हैं। सरकार की अनदेखी के कारण भीषण गर्मी में पानी के अभाव में गांव सूने होने का अंदेशा है। इन गांवों में ग्रामीण पोखर, तालाब व झिन्ना का पानी छान कर पीने के लिए मजबूर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / डांग क्षेत्र में तीन वर्ष बाद भी हर घर नल योजना अधूरी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लोकार्पण के बाद भी नहीं मिल रहा नीर, आखिर कब चंबल का जल बदलेगा धौलपुर की तस्वीर

लोकार्पण के बाद भी नहीं मिल रहा नीर, आखिर कब चंबल का जल बदलेगा धौलपुर की तस्वीर Even after inauguration, water is not available, when will the water of Chambal change the picture of Dholpur?
धौलपुर

शादी वाले परिजन पहुंच रहे रसद विभाग, कार्ड के साथ कर रहे सिलेंडरों के लिए आवेदन

धौलपुर

साइबर ठगों के बदले ट्रेंड से फंस रहे आमजन, मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गंवा रहे लोग

साइबर ठगों के बदले ट्रेंड से फंस रहे आमजन, मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गंवा रहे लोग Cyber ​​fraudsters are trapping ordinary people, losing their hard-earned money in minutes
धौलपुर

जिंदगी की जद्दोजहद ने छीने हाथ, अब नहीं मिल रहा किसी का साथ

जिंदगी की जद्दोजहद ने छीने हाथ, अब नहीं मिल रहा किसी का साथ The struggle of life has taken away my hands, now I am not getting anyone's support
धौलपुर

अज्ञात कारणों से लगी आग, 60 हजार रुपए और सामान जला

अज्ञात कारणों से लगी आग, 60 हजार रुपए और सामान जला Fire broke out due to unknown reasons, Rs 60 thousand and goods burnt
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.