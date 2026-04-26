नवीन पेयजल स्कीम भी नहीं कर सकी कंठ तर, टूटी लाइनें और गंदा पानी बनी जलदाय विभाग की पहचान

dholpur, राजाखेड़ा. चुनाव पूर्व आनन फानन में शहरी क्षेत्र के लिए स्थापित शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना में 13 करोड़ रुपए की भारी लागत फूंकने के बाद भी उपखंड मुख्यालय की शहरी आबादी अब भी गंदे पानी के वितरण और दावे के पूरा न होने से जलदाय विभाग के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा है। वहीं आम करदाताओं के मेहनत से कमाई गई राशि पर दिए गए करों की बर्बादी से शिक्षित वर्ग तो सरकार से भी बेहद ही नाराज है। अनेक लोग मामले को स्थायी लोक अदालत भी लेकर गए जहां न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां एभी विभाग की नींद को नहीं खोल पाई। और आम उपभोक्ता मोटा बिल भरकर भी गंदे पेयजल की वजह से परेशान हैं। सारे प्रकरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नाम से जाना जाने वाला विभाग अब जन स्वास्थ्य खिलवाड़ विभाग का काम करता नजर आ रहा है। जहां आमजन की शिकायतो से अधिकारियों का कोई सरोकार नहीं है और वे कार्यालयों के कमरों में बैठकर आमजन की पीड़ा से बेहद दूर नजर आते है। आम जनता के अनुसार अब तो शिकायते कर कर के हार चुके है और अब शिकायतें करने की जगह पैसा खर्च कर आर ओ प्लांट्स से पानी खरीदने को अपनी किस्मत संमझ बैठे हैं