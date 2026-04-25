Dholpur Crime: कांस्टेबल की संदिग्ध मौत से सनसनी, ससुराल में जहर देने का आरोप, पत्नी-साले पर हत्या का केस

वहीं दूसरी तरफ नदबई कस्बे के डहरा रोड स्थित सरस पशु आहार संयंत्र के सामने उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ट्रेलर चालक ने ट्रेलर की खिड़की से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पास में स्थित एक चाय की दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार ने ट्रेलर की खिड़की पर एक युवक को फंदे से झूलता देखा। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत सरस पशु आहार संयंत्र के गार्ड को सूचना दी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए।