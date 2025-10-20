मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट

थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि गांव जारह में रामलखन पुत्र रामवीर ठाकुर व सोनू सिंह पुत्र शिवसिंह उर्फ करूआ ठाकुर निवासी जारह के घर के पीछे बाडे में लगे वॉइलर पर मिलावटी मावा तैयार हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने गांव जारह पहुंची। यहां रामलखन व सोनू के घर के पीछे बाडे में लगे मावा वनाने वाले वॉइलर पर पहुंचे। यहां वॉइलर पर तीन-तीन कढाईयों में मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। काफी मिलावटी मावा बना पास में रखा हुआ था। जिस पर पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। जिस पर खाद्य निरीक्षक को जांच के लिए भेजने को कहा। जिस पर डीएम से वार्ता के बाद खाद्य निरीक्षक सिंह को मय टीम मौके पर भेजा।