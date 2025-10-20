मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट

रिफाइंड और सोप स्टोन पाउडर से तैयार हो रहा था मावा
- पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई
dholpur, राजाखेडा थाना पुलिस एवं खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से उपखंड के गांव जारह में मावा फैक्टरी पर छापा मारकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थो से बन रहे मिलावटी मावा की बड़ी खेप व अखाद्य पदार्थो का जखीरा पकड़ा है। टीम ने मौके पर 4 से 5 क्विंटल मावा को नष्ट कराया। यहां पर दूध में से क्रीम निकालकर रिफाइंड व सोप स्टोन पाउडर मिलाकर मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। यहां से नकली और मिलावटी मावा धौलपुर, भरतपुर व आगरा में सप्लाई किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान खाद्य निरीक्षक पदम सिंह ने मौके से सैम्पल लिए।
थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि गांव जारह में रामलखन पुत्र रामवीर ठाकुर व सोनू सिंह पुत्र शिवसिंह उर्फ करूआ ठाकुर निवासी जारह के घर के पीछे बाडे में लगे वॉइलर पर मिलावटी मावा तैयार हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने गांव जारह पहुंची। यहां रामलखन व सोनू के घर के पीछे बाडे में लगे मावा वनाने वाले वॉइलर पर पहुंचे। यहां वॉइलर पर तीन-तीन कढाईयों में मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। काफी मिलावटी मावा बना पास में रखा हुआ था। जिस पर पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। जिस पर खाद्य निरीक्षक को जांच के लिए भेजने को कहा। जिस पर डीएम से वार्ता के बाद खाद्य निरीक्षक सिंह को मय टीम मौके पर भेजा।
मौके पर जानकारी की तो दूध में से क्रीम निकाल मावा में चिकनाई लाने के लिए रिफाइन्ड व सोप स्टोन पाउडर (जो हेयर ड्रेसर की दुकान पर वाल काटने के वाद शरीर से वाल हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है) का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रामलखन के वाइलर के पास में ही 6 कट्टे 50-50 किग्रा के सोप स्टोन पाउडर व 6 पीपा रिफाइंड ऑयल व दूध की क्रीम का घी व सोनू सिंह के वॉइलर पर 8 कट्टा सोप स्टोन पाउडर व 6 पीपा रिफाइन्ड ऑयल व 3 कट्टा अमूल पाउडर व मिलावटी मावा बना हुआ मिला।
रामलखन व सोनू सिंह ठाकुर के वाइलर पर मिले मिलावटी मावा व अखाद्य पदार्थों में से खाद्य निरीक्षक ने सैम्पल लेकर मिलावटी मावा व अखाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया।
इसके बाद गांव देवखेड़ा पहुंचे। यहां पर अचलसिंह पुत्र बहादुरसिंह ठाकुर व रिपुदमन सिंह पुत्र बहादुरसिंह ठाकुर एवं रोहितसिंह पुत्र जगतसिंह ठाकुर निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा के वाइलरों पर कढाइयों में मिलावटी मावा बनता हुआ तथा भारी मात्रा में तैयार मिला। यहां से सैम्पल लेकर मिलावटी मावा को नष्ट करवाया।
