181 पर समस्याओं का फर्जी निस्तारण…लोग कहां करें भरोसा

सरकार की आम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने की प्रतिबद्धता को जारी किए गए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 15 मार्च को दर्ज शिकायत पर पंचायत समिति ने तूफानी कार्रवाई करते हुए 22 मार्च को निस्तारण कर दिया कि ग्राम पंचायत ने लावारिस श्वानों को पकड़वा दिए गया है और ग्राम पंचायत की इस कार्रवाई को विकास अधिकारी ने उसी दिन प्रमाणित कर परिवाद का पूरा ही निस्तारण कर दिया, जब विजय प्रजापति ने अपनी शिकायत का स्टेटस देखा तो वह भौंचक्का रह गया और उसने बैठक कर ग्रमीणों को प्रकरण की जानकारी दी तो लोगों में आक्रोश फैल गया और ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के विरुद्ध बेहद नाराजगी जताई साथ ही मामले से जिला कलक्टर को अवगत करवाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार को ही धोखा देने का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है।