शादी में परिजन, चोरों ने उड़ाए जेवरात व नकदी

- न्यू आदर्श नगर कॉलोनी की घटना
धौलपुर. शहर में न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में अज्ञात जनों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान में से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पार कर ले गए। वारदात के समय घर पर कोई नहीं था। मकान मालिक अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
पीडि़त गुमान सिंह के भाई महेश परमार ने बताया कि गुमान सिंह परिवार सहित दौसा जिले में एक शादी समारोह में गए थे। रात के समय चोरों ने मुख्य गेट सहित कई दरवाजों के ताले तोड़ दिए। उन्होंने घर की अलमारी से करीब ढाई लाख रुपए नकद, 5 तोला सोने और लगभग 700 ग्राम चांदी के आभूषण चुरा लिए।
चोरी की जानकारी मिलने पर पीडि़त के भाई ने परिवार को सूचित किया। सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पीडित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी।
