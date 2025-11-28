शादी में परिजन, चोरों ने उड़ाए जेवरात व नकदी

चोरी की जानकारी मिलने पर पीडि़त के भाई ने परिवार को सूचित किया। सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पीडित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी।