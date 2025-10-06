खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली जानवर का हमला

घटना के बाद लाठियां लेकर आये आसपास की किसानों ने जंगली जानवर को खोजने की कोशिश भी की लेकिन वह गायब हो गया। घायल महेंद्र का कहना है कि जंगली जानवर उसे जरख लग रहा था लेकिन वह कुछ समझ पाता है इससे पहले ही उसने उसे पर हमला बोल दिया। जब उसकी आंख पर हमला हुआ तो उसके बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आए तब तक जानवर जंगल में भाग गया।