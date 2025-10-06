खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली जानवर का हमला

घायल किसान की एक आंख जख्मी
dholpur, बाड़ी.धनोरा रोड पर खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया। जंगली जानवर ने अचानक पीछे से आकर किसान को लहूलुहान किया है। हमले में किसान की एक आंख बुरी तरह जख्मी हुई है। घायल किसान को बाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
धनोरा रोड निवासी बुजुर्ग 65 वर्षीय महिला भूरी देवी ने बताया कि उसका बेटा महेंद्र पुत्र सोवरन कुशवाहा अपने खेत पर फसल की रखवाली करने गया था। जहां शाम को जब वह खेत की मेढ़ पर बैठा हुआ था तो अचानक पीछे से जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महेंद्र ने जब उसको भगाने का प्रयास किया तो जंगली जानवर ने सीधे उसकी आंख पर झप्पटा मारा। जिसमें वह घायल हो गया।
घटना के बाद लाठियां लेकर आये आसपास की किसानों ने जंगली जानवर को खोजने की कोशिश भी की लेकिन वह गायब हो गया। घायल महेंद्र का कहना है कि जंगली जानवर उसे जरख लग रहा था लेकिन वह कुछ समझ पाता है इससे पहले ही उसने उसे पर हमला बोल दिया। जब उसकी आंख पर हमला हुआ तो उसके बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आए तब तक जानवर जंगल में भाग गया।
फिलहाल घटना में घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद आंख बुरी तरह जख्मी होने के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर जंगलात विभाग के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सूचना मिलने पर फॉरेस्टर राजवीर और टीम को मौके पर भेज मामले की जानकारी की जा रही है।
