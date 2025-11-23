जलभराव के कारण रवी फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे किसान, गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

खेतों में पानी भरा होने के कारण रवी फसल बुवाई नहीं हो पा रही। जिससे किसानों के लिए अनाज की किल्लत दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रही है। जिसको लेकर कूकरा में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से बारिश का बसेड़ी क्षेत्र का पानी लगातार गांव में भर जाता है, जिसके चलते 2 वर्ष से खेती पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। प्रशासन ने पानी निकासी का अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं निकला। जिसके चलते किसानों के परिवारों पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। किसानों ने बताया पिछले वर्ष हुई बारिश के बाद अगर प्रशासन ने पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया होता, तो इस वर्ष इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नहर में पानी छोड़े जाने का समय नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। अगर नहर का पानी छोड़ दिया गया तो और भी स्थिति बिगड़ जाएगी। किसानों ने जिला कलक्टर से समस्या के समाधान की मांग की है।