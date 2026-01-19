छत गिरने से पिता की मौत, पुत्री समेत दो घायल

जानकारी के मुताबिक देवी सिंह बघेल व उसकी एक बेटी और बड़े भाई पवन की पत्नी सिया देवी और उसके चार बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। बड़ा भाई पवन मजदूरी करने बाहर रहता है। इस दौरान अचानक सुबह मकान के दो कमरे भरभरा कर ढह गए। मलबे में दबने से देवी सिंह की मौत हो गई जबकि बेटी व एक अन्य हो गया। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने सभी सदस्यों को सकुशल बाहर निकलवाया। सूचना पर सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। प्रधान समेत अन्य ने परिजनों को ढ़ाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। उधर, पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पत्नी की छह माह पहले ही मौत हो चुकी है।