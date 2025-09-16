Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

फर्जी दस्तावेजों से 20 साल से नौकरी कर कर रही महिला शिक्षिका गिरफ्तार

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 16, 2025

फर्जी दस्तावेजों से 20 साल से नौकरी कर कर रही महिला शिक्षिका गिरफ्तार Female teacher arrested for working with fake documents for 20 years

- विधवा कोटा से बनी थी शिक्षिका

- आरोपित महिला ने आगरा जिले से बनवाए थे कूटरचित दस्तावेज

धौलपुर, राजाखेड़ा. शिक्षा विभाग में दो दशक से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी कर रही आरोपित महिला शिक्षिका मोनीदेवी पत्नी सोवरन सिंह रोहाई मोहल्ला राजाखेड़ा हाल निवासी आगरा यूपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला ने यूपी के पड़ोसी जिले आगरा के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, जैंगारा से कक्षा 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाए थे।

कूटरचित दस्तावेज़ों को उनके पति सोबरनसिंह ने तैयार कराया था। इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर मोनीदेवी ने वर्ष 2005 में विधवा कोटे से तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और पिछले दो दशकों से राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रही थी। उक्त प्रकरण में आरोपी के परिवार की ही एक महिला ने विभाग को कई वर्ष पूर्व शिकायत की थी, लेकिन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिस पर उसने जिला कलक्टर को फरियाद की ओर अपने स्तर पर ही उत्तरप्रदेश बोर्ड से दस्तावेजों का सत्यापन करवा कर उन्हें सबूत सौंपे। जिसके बाद कलक्टर के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा ने थाना राजाखेड़ा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि मोनीदेवी ने फर्जी अंक तालिकाओं और प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है।

पुलिस ने आरोपित महिला मोनीदेवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा विभाग में हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने से पूरे विभाग में हडक़ंप मच गया।

Published on:

16 Sept 2025 07:01 pm

Published on: 16 Sept 2025 07:01 pm

