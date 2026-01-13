पूर्व प्रधान के नाती पर फायरिंग, 3 आरोपित रुदावल में गिरफ्तार

धौलपुर. बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव खिड़ौरा में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान के नाती शैलेन्द्र पर फायरिंग कर दी। वारदात में युवक के छर्रे लगने से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की। उधर, सूचना पर पड़ोसी जिले भरतपुर के रुदावल थाना पुलिस ने तीन जनों को धरदबोचा। जिससे पूछताछ जारी है। वहीं, प्रकरण में पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा के नाती शैलेंद्र पुत्र देवेंद्र सिंह गुर्जर निवासी खिडौरा ने थाने में तहरीर दी है। इसमें बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे वह जयपुर से पढ़ाई कर अपने गांव खिड़ौरा लौट रहा था। गांव पहुंचकर जब वह अपने बाड़े के पास गाड़ी खड़ी कर नीचे उतरा, तभी वहां पहले से खड़े केशू गुर्जर निवासी इब्राहिमपुर थाना बाड़ी सदर, महेश गुर्जर निवासी बाबरीपुरा थाना नादनपुर और रामू गुर्जर निवासी खईलपुर थाना बसेड़ी समेत दो अन्य मोटरसाइकिल पर सवार युवक मौजूद थे। आरोप है कि महेश, केशू उर्फ कृष्णा और रामू ने उसके साथ मारपीट की और फायरिंग कर दी। जिसमें शैलेन्द्र की जांघ में छर्रे लगने से वह घायल हो गया। वहीं दूसरी गोली उसके कान के पास से निकल गई। बाद में बाद में बदमाश दोनों मोटरसाइकिलों से जगनेर रोड की ओर भाग निकले। जिन्हें नाकाबंदी में भरतपुर जिले के थाना रुदावल में धरदबोचा। जिनसे पूछताछ जारी है।