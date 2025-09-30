डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल

- गांव कुदीना खाई दार की घटना
धौलपुर. जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के गांव कुदीना खाई दार में विद्युत ट्रांसफार्मर पर केबिल डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडों और कुल्हाडि़य़ों से जमकर झगड़ा मारपीट हुई। साथ ही फायरिंग होने की भी सूचना है। घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रैफर कर दिया।
घायलों की पहचान सतवीर पुत्र रमजी, जितेंद्र पुत्र रमजी, मीरा पत्नी रमजी और रमजी पुत्र नथुआ गुर्जर निवासी कुदीना के रूप में हुई है। घायल सतवीर ने बताया कि विवाद की शुरुआत गांव के ट्रांसफार्मर पर बिजली की लाइट डालने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। हमले में लाठी.डंडों के साथ-साथ कुल्हाडिय़ों से हमले का भी आरोप है। जिससे गांव में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर बसई डांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।
