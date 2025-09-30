डीपी पर तार डालने पर विवाद, झगड़े में चार घायल

घायलों की पहचान सतवीर पुत्र रमजी, जितेंद्र पुत्र रमजी, मीरा पत्नी रमजी और रमजी पुत्र नथुआ गुर्जर निवासी कुदीना के रूप में हुई है। घायल सतवीर ने बताया कि विवाद की शुरुआत गांव के ट्रांसफार्मर पर बिजली की लाइट डालने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। हमले में लाठी.डंडों के साथ-साथ कुल्हाडिय़ों से हमले का भी आरोप है। जिससे गांव में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर बसई डांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।