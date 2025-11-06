हाइवे पर जांच में जुटी4 टीमें, तेज रफ्तार पर कस रहे लगाम

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 15 दिन तक निरंतर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिला परिवहन विभाग की चार टीमें अवैध वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है। सडक़ सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय की बाल वाहिनियों की संघन जांच अभियान चलाया जाएगा। विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर सेमिनार का आयोजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अवैध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्किंग हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।