Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश उपेन्द्र उर्फ मानवेन्द्र उर्फ रघु निवासी पिपरई जिला मुरैना को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 12, 2025

फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार Fugitive criminal carrying a reward of Rs 10,000 arrested

धौलपुर. कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश उपेन्द्र उर्फ मानवेन्द्र उर्फ रघु निवासी पिपरई जिला मुरैना को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि इनामी बदमाश शेरगढ़ किला रोड धौलपुर की ओर जा रहा है। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। कांस्टेबल पप्पू सिंह व राजवीर सिंह ने साहस दिखाते हुए उसका पीछ किया। जिस पर आरोपी उपेन्द्र उर्फ मानवेन्द्र उर्फ रघु निवासी पिपरई जिला मुरैना ने हथियार लोड करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी से अवैध हथियार बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अपहरण और मारपीट के मामले में पहले से मुकदमा दर्ज है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेत विवाद में दो पक्ष भिड़े, लाठी-डंडे और फरसा चले

खेत विवाद में दो पक्ष भिड़े, लाठी-डंडे और फरसा चले Two sides clashed over a farm dispute, using sticks and axes.
धौलपुर

पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी का प्रयास, आरोपित पुलिस को सौंपा

पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी का प्रयास, आरोपित पुलिस को सौंपा Attempted data theft from PMO office, accused handed over to police
धौलपुर

शिक्षा विभाग में तबादला नीति को ठेंगा: दो माह बाद भी कुर्सी छोडऩे को राजी नहीं एक दर्जन प्राचार्य

शिक्षा विभाग में तबादला नीति को ठेंगा: दो माह बाद भी कुर्सी छोडऩे को राजी नहीं एक दर्जन प्राचार्य Transfer policy in the education department is flouted: Even after two months, a dozen principals are not ready to leave their posts.
धौलपुर

पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास 10 years imprisonment to the accused of murderous attack on police party
धौलपुर

अवैध कनेक्शन कर पीने योग्य पानी की सालों से चोरी

अवैध कनेक्शन कर पीने योग्य पानी की सालों से चोरी Drinking water has been stolen for years through illegal connections.
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.