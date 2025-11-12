फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि इनामी बदमाश शेरगढ़ किला रोड धौलपुर की ओर जा रहा है। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। कांस्टेबल पप्पू सिंह व राजवीर सिंह ने साहस दिखाते हुए उसका पीछ किया। जिस पर आरोपी उपेन्द्र उर्फ मानवेन्द्र उर्फ रघु निवासी पिपरई जिला मुरैना ने हथियार लोड करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी से अवैध हथियार बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अपहरण और मारपीट के मामले में पहले से मुकदमा दर्ज है।