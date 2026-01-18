फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली

पुलिस ने बताया कि गत 26 दिसम्बर को मानसरोवर कॉलोनी निवासी श्वेता तिवारी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके मकान में से अज्ञात जने लाखों रुपए और नकदी चोरी कर ले गए। जांच करते हुए पुलिस ने साहिल निवासी विपरपुर और अरमान निवासी कंचनपुर को गत दिनों गिरफ्तार कर लिया। वहीं, वारदात का मुख्य सरगना अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरेासी निवासी विपरपुर को पुलिस को सूआ के बाग से गिरफ्तार किया। आरोपित ने पूछताछ में एक दर्जन चोरी की वारदातें करना कबूला। पुलिस ने अब 2.70 लाख रुपए बरामद कर चुकी है जबकि आभूषण बरामदगी के प्रयास हो रहे हैं। खुलासे में मुख्य भूमिका हैड कांस्टेबल गिरधारी, कांस्टेबल सौरभ व रविन्द्र की रही।