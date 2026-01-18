18 जनवरी 2026,

धौलपुर

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली

शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक मकान ने लाखों रुपए और जेवरात चोरी करने वाली गिरोह का सरगना अरमान उर्फ वीडियो को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में दो आरोपित पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस चोरी हुई राशि में से अभी तक 2.70 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। उधर, पूछताछ में आरोपितों ने एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूला है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 18, 2026

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली Fugitive gang leader arrested, confessed to a dozen crimes

- लाखों की नकदी और जेवरात चोरी करने का मामला

धौलपुर. शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक मकान ने लाखों रुपए और जेवरात चोरी करने वाली गिरोह का सरगना अरमान उर्फ वीडियो को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में दो आरोपित पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस चोरी हुई राशि में से अभी तक 2.70 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। उधर, पूछताछ में आरोपितों ने एक दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें करना कबूला है।

पुलिस ने बताया कि गत 26 दिसम्बर को मानसरोवर कॉलोनी निवासी श्वेता तिवारी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके मकान में से अज्ञात जने लाखों रुपए और नकदी चोरी कर ले गए। जांच करते हुए पुलिस ने साहिल निवासी विपरपुर और अरमान निवासी कंचनपुर को गत दिनों गिरफ्तार कर लिया। वहीं, वारदात का मुख्य सरगना अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरेासी निवासी विपरपुर को पुलिस को सूआ के बाग से गिरफ्तार किया। आरोपित ने पूछताछ में एक दर्जन चोरी की वारदातें करना कबूला। पुलिस ने अब 2.70 लाख रुपए बरामद कर चुकी है जबकि आभूषण बरामदगी के प्रयास हो रहे हैं। खुलासे में मुख्य भूमिका हैड कांस्टेबल गिरधारी, कांस्टेबल सौरभ व रविन्द्र की रही।

यहां से चोरी करना कबूला

मास्टरमाइंड ने गिरोह के साथ शहर में निहालगंज व कोतवाली थाने क्षेत्र में कई घरों से चोरी करने की बात स्वीकार की है। गिरोह ने राजाखेड़ा बाइपास, राठौर कॉलोनी, लीला विहार कॉलोनी, कैलाश विहार कॉलोनी ओडेला रोड, महाराणा प्रताप नगर, बजरंग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी, शिवनगर पोखरा कॉलोनी, महेन्द्रा अपेक्स कॉलोनी, उम्मेदीनगर कॉलोनी, मानसरोवर व हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इलाके अलावा मुरैना व करौली जिले में भी चोरी करना बताया।

Updated on:

18 Jan 2026 06:43 pm

Published on:

18 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली

