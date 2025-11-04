शहर मे घरों से नहीं हो पा रहा कचरा संग्रहण, टिपरों सहित ट्रैक्टरों के भी थमे पहिए

जानकारी के अनुसार परिषद के ऑटो टिपर क्या लगभग सभी वाहन डीजल न होने के कारण बंद पड़े हैं। परिषद पिछले पांच माह से लगभग 13 लाख उनहत्तर हजार 332 रुपए का भुगतान पेट्रोल पंप को नहीं कर सका है। जिस कारण पेट्रोल पंप ने भी अब परिषद को डीजल देना बंद कर दिया है। यही कारण है कि घर-घर से कचरे का संग्रहण करने वाली 6 ऑटो टिपर परिषद में ही खड़ी हैं और घरों से पिछले दस-बारह दिनों से कचरे का संग्रहण नहीं हो पा रहा। जिस कारण अब घरों में कचरा इक_ा होने लगा है और अब लोग भी इक_े हुए कचरे को इधर-उधर फेंक रहे हैं। जिससे शहर के चौक चौराहों पर और गंदगी बढ़ रही है। शहर में प्रतिदिन की सफाई व्यवस्था के दौरान लगभग 40 से 45 टन कचरे का संग्रहण नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं। इस कचरे में घर-घर से संग्रहण करने वाला कचरा भी शामिल हैं। कचरे का संग्रहण करने के बाद इसे डंपिंग यार्ड में डंप कर दिया जाता है।