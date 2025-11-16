शरद महोत्सव मेला: मेला में गोवंशों का जमावड़ा…आमजन को कर रहे चोटिल

धौलपुर. शरद महोत्सव मेला में लोगों की संख्या में इजाफा होने के साथ मेले की रौनक धीरे-धीरे बढऩे लगी है, लेकिन अभी भी मेले में चहुंओर अव्यवस्था फैली हुई हैं। सैलानियों को सबसे ज्यादा परेशानी मेला प्रांगण में विचरण करते निराश्रित गो वंशों से हो रही है। जो सैलानियों को घायल कर रहे हैं। तो वहीं स्व चलित टॉयलेट में सीढिय़ां नहीं लगाने से महिलाएं परेशान हो रही हैं।निराश्रित गोवंश से जहां राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं वहीं शरद मेला में घूमने आने वाले सैलानियों को भी यह गोवंश चोटिल कर रहा है। पिछले तीन दिनों में यह गोवंश तीन से चार लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार को भी जहां वीकेंड होने के कारण मेला में अच्छी खासी लोगोंं की भीड़ थी, वहीं निराश्रित गोवंश का भी जमावड़ा देखने को मिला। मेला प्रांगण एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से ज्यादा निराश्रित गोवंश इधर-उधर घूमते या फिर झुण्ड में बैठे नजर आ जाएंगे। मेला में आए दुकानदारों और सैलानियों का कहना है कि निराश्रित गोवंश मेला के अंदर घूमते रहते हैं, जिनसे सदा हमले का डर लगा रहता है। कई बार तो यह घूमते-घामते दुकान में मुंह मार देते हैं। गत रोज छोटे बच्चों को भी इन निराश्रित गोवंश ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी नगर परिषद का ध्यान इन निराश्रित गोवंश पर नहीं है जो आए दिन मेला में सैलानियों को चोटिल कर रहे हैं। इसके अलावा मेला में परिषद ने दो स्व चलित टॉयलेटों की व्यवस्था की है। जिसमें से स्टेज के पीछे रखी है, तो वहीं दूसरी टाउन हॉल के पीछे रखी है। हालांकि स्टेज वाली टॉयलेज में सीढिय़ा तो लगा दी गई हैं, लेकिन टाउन हॉल वाली टॉयलेट में सीढिय़ां नहीं लगी हैं, जिस कारण टॉयलेट का इस्तेमाल करने वाले परेशान हो रहे हैं।