जिले में 12वीं के परीक्षा परिणामों में राजकीय स्कूलोंं की धाक

5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के बाद नया सत्र प्रारंभ होने से एक दिन पहले बोर्ड ने 12वीं का भी परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम सुबह 10 बजे घोषित किया गया। परिणामों को लेकर छात्र और छात्राओं में खासा उत्साह देखा गया। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल देखा गया। विद्यालयों में जश्न मनाया गया और सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दीं। जिले में इस बार विज्ञान की परीक्षा 4840, कला 12183, वाणिज्य 112 और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा के लिए 162 छात्र बैठे। जिसमें से जिले में विज्ञान वर्ग का कुल परीक्षा परिणाम 96.26 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.01 रहा, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.93 रहा। कला वर्ग में भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया। इस वर्ग का कुल परीक्षा परिणाम 95.36 प्रतिशत रहा। छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.31 जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.27 दर्ज किया गया। तो वहीं वाणिज्य का परिक्षा परिणाम 99.11 और वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम 95.68 प्रतिशत रहा। वहीं, शहर के वनस्थली शिक्षा निकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों ने 12वीं परीक्षा के तीनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल के छात्र दिव्यांश ने 99.40 फीसदी अंक प्राप्त किए।