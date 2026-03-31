शादी वाले घरों में टेंशन…नहीं मिल पा रहे एलपीजी सिलेंडर

एक ओर जहां जिला प्रशासन और रसद विभाग जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को नकार रहा है वहीं दूसरी ओर लोग सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण परेशान हैं, जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने खड़ी है जिनके यहां वैवाहिक कार्यक्रम हैं। पुराना शहर निवासी अवधेश अग्रवाल ने बताया कि उनके यहां 15 अप्रेल की शादी है। जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कैटर ने भी सिलेंडरों की व्यवस्था खुद करने की बात कह कर हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि हालात इतने खराब हैं कि 1500 रुपए तक में सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, अब समझ नहीं आता क्या किया जाए। यह कहानी एक अवधेश अग्रवाल की नहीं अपितु शहर में बहुतायात संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने यहां होने वाली शादियों के लिए सिलेंडर लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सहालग प्रारंभ होने के बाद सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर समस्या और विकराल हो सकती है।