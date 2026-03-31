संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप

सदर थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक चोर मुंबई महाराष्ट्र में है। जो थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कर चुका है। सूचना के पुख्ता होने पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में पुलिस टीम के एएसआई कलेक्टर सिंह,कांस्टेबल बलवीर और हेमसिंह ने मुंबई महाराष्ट्र से बाइक चोर श्रीराम गुर्जर निवासी बेरपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा बाइक चोर अंकुश उर्फ अंकू गुर्जर मुखबिर की सूचना पर बहूपुरा गांव के मोड़ से गिरफ्त में लिया है। चोरों की निशानदेही पर एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। उक्त बाइक स्प्लेंडर प्लस है। जो बादलपुर चौराहा धनोरा रोड के पास से चोरी गई थी। वही अपराध में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। उक्त घटना को लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी।