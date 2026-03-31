31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप

जमीन को लेकर विवाद, मामला दर्ज &#8211; एसएचओ बोले- पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा &#8211; मनियां क्षेत्र के गांव टांडा का पुरा की घटना dholpur, मनिया थाना क्षेत्र के गांव टांडा का पुरा में एक व्यक्ति राजू की सन्दिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजन रात में राजू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 31, 2026

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप Youth dies under suspicious circumstances, murder charge filed

जमीन को लेकर विवाद, मामला दर्ज

- एसएचओ बोले- पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा

- मनियां क्षेत्र के गांव टांडा का पुरा की घटना

dholpur, मनिया थाना क्षेत्र के गांव टांडा का पुरा में एक व्यक्ति राजू की सन्दिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजन रात में राजू को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। उधर, मृतक के परिजन ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने दी रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम में जमीनी विवाद का भी एंगल है। हालांकि, मौत की असल वजह क्या रही, यह पीएम रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगा। मृतक शराब का आदी बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मृतक राजू पुत्र भभूति गुर्जर का अपने ही परिवार की ही महिला गिरजा से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते गिरजा ने अपने दामाद, ससुर और अन्य साथियों को बुलाकर रविवार रात के समय घर पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल राजू को परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सूचना मनिया पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। परिजनों के कुछ लोगों पर हत्या करने के आरोप लगाने से मामला गर्मा गया। पुलिस ने बाद में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।

- प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक झगड़े का प्रतीत हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। पीएम करा शव सौंप दिया है। पीएम रिपोर्ट आने पर ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी।

- नीरज शर्मा, थाना प्रभारी मनिया

दो बाइक चोर चढे़ पुलिस के हत्थे, एक बाइक बदामद

बाड़ी . सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को मुंबई महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा बाइक चोर थाना क्षेत्र के बहुपुरा गांव के मोड़ से गिरफ्त में लिया है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। गिरफ्त में आए चोरों से सदर पुलिस पूछताछ कर रही है।

सदर थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक चोर मुंबई महाराष्ट्र में है। जो थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कर चुका है। सूचना के पुख्ता होने पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में पुलिस टीम के एएसआई कलेक्टर सिंह,कांस्टेबल बलवीर और हेमसिंह ने मुंबई महाराष्ट्र से बाइक चोर श्रीराम गुर्जर निवासी बेरपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा बाइक चोर अंकुश उर्फ अंकू गुर्जर मुखबिर की सूचना पर बहूपुरा गांव के मोड़ से गिरफ्त में लिया है। चोरों की निशानदेही पर एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। उक्त बाइक स्प्लेंडर प्लस है। जो बादलपुर चौराहा धनोरा रोड के पास से चोरी गई थी। वही अपराध में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की है। उक्त घटना को लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 06:41 pm

Published on:

31 Mar 2026 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी वाले घरों में टेंशन…नहीं मिल पा रहे एलपीजी सिलेंडर

शादी वाले घरों में टेंशन...नहीं मिल पा रहे एलपीजी सिलेंडर Tension in wedding homes... LPG cylinders are not available
धौलपुर

लाठी,डंडों और फरसों से हमला,दो सगे भाइयो सहित चार घायल

लाठी,डंडों और फरसों से हमला,दो सगे भाइयो सहित चार घायल Attack with sticks, rods and axes, four people including two brothers injured
धौलपुर

अग्निशमन विभाग की तीन में से दो गाडिय़ां खराब, आगजनी की घटना हुईं तो कैसे पाएंगे काबू

अग्निशमन विभाग की तीन में से दो गाडिय़ां खराब, आगजनी की घटना हुईं तो कैसे पाएंगे काबू Two out of three fire department vehicles are out of order, how will they control a fire?
धौलपुर

ट्रेक से दूर रहेगा निराश्रित गोवंश, सुरक्षित होगा सफर

ट्रेक से दूर रहेगा निराश्रित गोवंश, सुरक्षित होगा सफर Stray cattle will stay away from the trek, making the journey safe
धौलपुर

राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर: पैदल यात्रियों को दिया माता ने सपना, फिर हुई स्थापना

राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर: पैदल यात्रियों को दिया माता ने सपना, फिर हुई स्थापना Rajarajeshwari Kaila Mata Temple: Mata gave a dream to pedestrians, then it was established
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.