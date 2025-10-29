टूटी लाइन को सही करने के दौरान आधा दर्जन ग्रामीण झुलसे

विरोध प्रदर्शन के दौरान गांव के बुजुर्ग सिरनाम सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम को कचेलपुरा गांव को जाने वाली लाइन का तार टूट गया था। जिसकी जानकारी विद्युत विभाग के 33 केवी फीडर पर तैनात लाइन में जितेंद्र मीणा को दी थी। रात भर लाइट नहीं आई। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने जब लाइनमैन से तार सही करने और बिजली सप्लाई शुरू करने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी कर्मचारी नहीं है। तुम खुद सही कर लो। इस पर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने बिजली के तार को सही करने का निर्णय लिया और लाइनमैन को शटडाउन देने फोन से बोला। ग्रामीणों का आरोप है कि वे जब बिजली के तार को सही करने लगे तो इस दौरान अचानक से तार में करंट आ गया और बिजली के तार को पकड़े खड़े ग्रामीण दूर जाकर गिरे। जिसमे कुछ लोग झुलस गए।