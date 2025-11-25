आधा सत्र बीता, साइकल की तरह बच्चों को टेबलेटों का इंतजार

शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कोई भी योजना हो उसको पूर्ण करने में हमेशा लेट लतीफी की शिकार हो रही है। चाहे बच्चों की ड्रेस हो या साइकल या फिर होनहार बच्चों को मिलने वाले टेबलेट। विभाग इनका वितरण सत्र के आधे से ज्यादा बीतने के बाद ही वितरण कराती है। मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों को दिए जाने वाले टेबलेट इस सीजन भी समय से लेट वितरण होते दिख रहे हैं। पिछले सत्र विभाग ने जनवरी माह में टेबलेटों का वितरण किया था। टेबलेट के साथ इन होनहार विद्यार्थियों को मुफ्त में सिम भी वितरित की गईं। ऐसे में ये मेधावी छात्र तीन साल तक अपने टेबलेट में इंटरनेट सेवा का फ्री में उपयोग कर सकेंगे।