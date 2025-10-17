Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला परियोजना समन्वयक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रंगाई-पुताई के नाम पर जबरन शिक्षकों को छुट्टियों में स्कूल भेज कर उत्पीडऩ करने की कार्रवाई को रोक लगाए जाने की मांग की।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 17, 2025

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ Harassment of teachers in the name of painting schools without any budget

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

धौलपुर. राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला परियोजना समन्वयक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रंगाई-पुताई के नाम पर जबरन शिक्षकों को छुट्टियों में स्कूल भेज कर उत्पीडऩ करने की कार्रवाई को रोक लगाए जाने की मांग की।

संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा एवं जिलाध्यक्ष हरी सिंह गुर्जर के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षाअधिकारी प्रारंभिक आर डी बंसल एएडीईओ पप्पू सिंह सहित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त निजी सचिव अशोक उपाध्याय से वार्ता कर परिवीक्षा काल पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं स्थाईकरण आदेश जारी कराने सहित दीपावली से पूर्व पीड़ी मद के शिक्षकों के लंबित वेतन तथा बोनस का भुगतान कराने एवं स्कूलों को दूध व मिड डे मील योजना की बकाया चल रहीं राशियों का बजट जारी शीघ्र जारी कराने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की।

संघ के जिला मंत्री चंद्र शेखर शर्मा ने बताया कि सीडीईओ को दिए ज्ञापन में लिखा है कि स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों का दीपावली अवकाश चल रहा है। ऐसे में जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के संस्था प्रधानों व शिक्षकों की दीपावली की छुट्टियों को खराब कर बिना बजट दिए अनावश्यक दबाव डालकर जबरन रंगाई-पुताई करवाने को बाध्य कर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीडऩ किया जा रहा है। जिसको लेकर शिक्षक समाज में बेहद आक्रोश है। जिलाध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि संगठन सभी स्कूलों की रंगाई, पुताई, पेंटिंग कर आकर्षक स्वरूप निखरे इसके पक्ष में है, लेकिन स्कूलों को बिना अतिरिक्त बजट आवंटित किए जबरन डंडे के जोर से रंगाई, पुताई शुरू कराने व लाइटिंग करने के लिए बाध्य करने की चलाई जा रही तानाशाही कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है।

संघ ने दीपावली के त्योहार से पूर्व जिले के सभी ब्लॉक्स के पीडी मद के शिक्षकों के लम्बित वेतन का भुगतान कराने तथा जिले के सभी शिक्षकों को दीपावली पर बोनस भुगतान करने के लिए जिले के सभी पीईईओ व सीबीईओ साहिबान को आदेशित करने, परिवीक्षा काल पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं स्थायीकरण आदेश आवेदन करने के पश्चात तय समय पर जारी हों इसकी समुचित कार्रवाई कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में हेमेंद्र सिंह तोमर, फिरोज खान, मोनू रजक, विवेक शर्मा, रजनीकांत शर्मा, गिरीश बंसल, दिनेश शर्मा, प्रदीप शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

Published on:

17 Oct 2025 06:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

