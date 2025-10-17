बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

संघ के जिला मंत्री चंद्र शेखर शर्मा ने बताया कि सीडीईओ को दिए ज्ञापन में लिखा है कि स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों का दीपावली अवकाश चल रहा है। ऐसे में जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के संस्था प्रधानों व शिक्षकों की दीपावली की छुट्टियों को खराब कर बिना बजट दिए अनावश्यक दबाव डालकर जबरन रंगाई-पुताई करवाने को बाध्य कर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीडऩ किया जा रहा है। जिसको लेकर शिक्षक समाज में बेहद आक्रोश है। जिलाध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि संगठन सभी स्कूलों की रंगाई, पुताई, पेंटिंग कर आकर्षक स्वरूप निखरे इसके पक्ष में है, लेकिन स्कूलों को बिना अतिरिक्त बजट आवंटित किए जबरन डंडे के जोर से रंगाई, पुताई शुरू कराने व लाइटिंग करने के लिए बाध्य करने की चलाई जा रही तानाशाही कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है।