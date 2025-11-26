चलती गाड़ी शराब सेवन का मामला, हेड कांस्टेबल समेत दो और निलम्बित

पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि यह गंभीर मामला है। जांच करने पर कार में सवार अन्य की मौजूदगी होने पर हेड कांस्टेबल जीतू मीणा और कांस्टेबल मानवेन्द्र सिंह को निलम्बित किया है। र्गाैरतलब रहे कि रविवार को चलती कार में पुलिस कर्मियों के शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया था। जिस पर एसपी सांगवान ने कार्रवाई करते हुए कौलारी थाने की चौकी बसई नवाब प्रभारी योगेश तिवारी को निलम्बित कर दिया था। वीडियो में कुछ और भी नजर आ रहे थे लेकिन कम स्पष्ट थे। गौरतलब रहे कि निलम्बित एएसआई तिवारी पूर्व में डीएसटी टीम में रह चुके हैं। तत्कालीन एसपी सुमित मेहरड़ा के समय एएसआई तिवारी समेत कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को सिटी से बाहर स्थानांतरण कर दिया था।