धौलपुर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से भारी नुकसान, 26 करोड़ की क्षति का हुआ आकलन

धौलपुर. पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी की भूमिका में शामिल चंबल नदी का इस दफा रौद्र रूप दिखाई दिया। चंबल में बढ़े जलस्तर ने जिले के करीब तीन दर्जन गांवों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए और कुछ दिन तक ग्रामीण इलाके जिला मुख्यालय से कट गए। निभी ताल में भारी पानी आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी तक को काटना पड़ा था और जिससे यातायात बाधित रहा। उधर, जिलेभर में भारी बरसात के चलते सरकारी संपत्तियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। सर्वाधिक नुकसान जिलेभर में सरकार विद्यालयों के भवनों को हुआ। आकलन के अनुसार करीब 13.26 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले शिक्षा विभाग को उठाना पड़ा है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक़ों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी तरह आंगनवाड़ी केन्द्र, जल संसाधन विभाग समेत अन्य को भी बारिश के दौरान क्षति पहुंची। विभिन्न विभागों की ओर से संपत्तियों को हुए नुकसान के प्रस्ताव जिला प्रशासन को पेश किए गए हैं। इसमें करीब जिले भर में करीब 26.39 करोड़ का नुकसान होना बताया है। परिसंपत्तियों को हुए नुकसान को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें प्रस्तावों पर विभागवार हुए नुकसान पर आकलन किया गया। विभागों से मिले प्रस्तावों की स्वीकृति और बजट के लिए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर को भिजवाए जा रहे हैं।