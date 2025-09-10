शहर से भारी वाहन होंगे बाइपास, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

धौलपुर. प्रदेश सरकार के 2024-25 बजट घोषणा में घोषित हुए दो बाइपासों के निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवीन बाइपास धौलपुर शहर में भारी वाहनों के ट्रेफिक को कम करेंगे। दोनों बाइपास के निर्माण से लोडिंग समेत अन्य वाहन अब सीधे तय मार्ग से निकल जाएंगे। यह बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (सैंपऊ-भरतपुर रोड) को एनएच 11बी (बाड़ी रोड) और दूसरा बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (आगरा-मुंबई मार्ग) को स्टेट हाइवे संख्या २ए (राजाखेड़ा मार्ग) को जोड़ेंगे। बाइपास के निर्माण को लेकर भूमि अवाष्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंगलवार को एसडीएम धौलपुर डॉ.साधना शर्मा ने गांव लुहारी में ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए। बता दें कि भरतपुर से बाड़ी मार्ग से जुडऩे वाला बाइपास करीब 8.3 किलोमीटर और एनएच 44 से राजाखेड़ा की तरफ जाने वाला बाइपास 4.7 किमी लम्बा होगा। इन बाइपास के निर्माण से शहर में ट्रेफिक का दवाब काफी हद तक कम होगा। वहीं, आगरा की तरफ से पहले एक नया सिक्स लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है जो राजाखेड़ा इलाके से होते हुए सीधे पड़ोसी एमपी के शहर मुरैना से जुड़ेगा। जिससे शहर से गुजर रहे एनएच 44 से भविष्य में लोड कम होगा।