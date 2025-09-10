शहर से भारी वाहन होंगे बाइपास, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

- एनएच 123 जुड़ेगा अब एनएच 11बी और एनएच 44 जुड़ेगा एसएच 2ए से
- आगरा से भरतपुर, करौली और लालसोट जाने वाले वाहन निकल सकेंगे बाइपास से
- शहरी सीमी में नहीं घुसेंगे राजाखेड़ा बाइपास जाने वाले वाहन
धौलपुर. प्रदेश सरकार के 2024-25 बजट घोषणा में घोषित हुए दो बाइपासों के निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवीन बाइपास धौलपुर शहर में भारी वाहनों के ट्रेफिक को कम करेंगे। दोनों बाइपास के निर्माण से लोडिंग समेत अन्य वाहन अब सीधे तय मार्ग से निकल जाएंगे। यह बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (सैंपऊ-भरतपुर रोड) को एनएच 11बी (बाड़ी रोड) और दूसरा बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (आगरा-मुंबई मार्ग) को स्टेट हाइवे संख्या २ए (राजाखेड़ा मार्ग) को जोड़ेंगे। बाइपास के निर्माण को लेकर भूमि अवाष्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंगलवार को एसडीएम धौलपुर डॉ.साधना शर्मा ने गांव लुहारी में ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए। बता दें कि भरतपुर से बाड़ी मार्ग से जुडऩे वाला बाइपास करीब 8.3 किलोमीटर और एनएच 44 से राजाखेड़ा की तरफ जाने वाला बाइपास 4.7 किमी लम्बा होगा। इन बाइपास के निर्माण से शहर में ट्रेफिक का दवाब काफी हद तक कम होगा। वहीं, आगरा की तरफ से पहले एक नया सिक्स लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है जो राजाखेड़ा इलाके से होते हुए सीधे पड़ोसी एमपी के शहर मुरैना से जुड़ेगा। जिससे शहर से गुजर रहे एनएच 44 से भविष्य में लोड कम होगा।
राजाखेड़ा बाइपास 7 गांवों से होकर निकलेगा
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से स्टेट हाइवे 2 ए को जोडऩे वाला बाइपास 7 गांवों से होकर निकलेगा। इसमें मुस्तफाबाद, सरकनखेड़ा, तोर दानियाल, लुहारी, लुहारी का पुरा, बहवलपुर व जाटोली शामिल है। इस बाइपास के लिए 17.7481 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति होगी। जिससे करीब 4.7 किलोमीटर बाइपास बनेगा।
दूसरा बाइपास 12 गांवों में से निकलेगा
इसी तरह दूसरा बाइपास एचएच 123 से एनएच 11बी को जोड़ेगा। यह बाइपास7.3 किलोमीटर लम्बा होगा। इसके बनने से बाड़ी, करौली और भरतपुर की तरफ आने-जाने वाले वाहन सीधे निकल सकेंगे। उक्त बाइपास से एनएच 44 पर भी जा सकेंगे। यह बाइपास कुल 12 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए 27.0341 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति होगी। यह नैनोखर, पचगांव, भागीरथपुरा, सूरजपुरा, मिलगंवा, चांदपुर, विश्नोंदा, खेड़ा, नगला भगत, सरेंकीकापुरा से निकलेगा।
भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही जनसुनवाई
दोनों बाइपास को लेकर धौलपुर एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ग्रामीणों के साथ बैठक कर जनसुनवाई कर रही हैं। वर्तमान में सामाजिक प्रभाव आकलन की कार्रवाई धारा ०५ (एलएआरआर २०१३) संशोधन नियम २०७६ के अंतर्गत हो रही है। इसमें एनएच १२३ से एनएच ११बी बाइपास को लेकर मंगलवार को पचगांव और नरपुरा में जनसुनवाई की गई। इसी तरह बुधवार शाम ४ बजे नैनोखर ग्राम पंचायत के गांव भागीरथपुरा के राउमावि में जनसुनवाई होगी। इसके बाद ११ सितम्बर को बसई सामंता, भिलगंवा, चांदपुर, सरम्बीपुरा, और गांव विश्नोंदा, खेड़ा, नगला भगत गांवों में १२ सितम्बर को जनसुनवाई होगी। इसी तरह दूसरे बाइपास को लेकर मंगलवार को लुहारी, लुंहारी का पुरा एवं बहवलपुर को लेकर जनसुनवाई हुई। सरकनखेड़ा, तोरदानियाल, मुस्तफाबाद इत्यादि की गत ८ को जनसुनवाई हो चुकी है।
- सामाजिक प्रभाव आकलन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई कर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही बाइपास निर्माण को लेकर भूमि अवाष्ति की जानकारी दी जा रही है। बजट घोषणा के अंतर्गत दो बाइपास का निर्माण होना है। जिससे शहर में ट्रेफिक का दवाब कम रहेगा।
- डॉ.साधना शर्मा, एसडीएम धौलपुर