जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय दैनिक सुविधाओं के लिए तरसे

कंपोजिट स्कूल ग्रांट राशि नहीं मिलने से मजबूरन संस्थाप्रधान और शिक्षक उधारी लेकर या शाला विकास कोष से राशि निकालकर काम चला रहे हैं, जबकि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रावधानों के अनुसार सत्र की शुरुआत में मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 70 प्रतिशत राशि दिसंबर तक खर्च करना अनिवार्य है। इसके बावजूद धौलपुर जिले के ३४७ और प्रदेशभर के करीब 20 हजार के करीब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अब तक यह ग्रांट राशि जारी नहीं हुई है।ग्रांट नहीं मिलने से कई विद्यालयों में बिजली-पानी के बिल, समाचार पत्र, स्टेशनरी और अन्य दैनिक आवश्यकताओं का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। कई जगह नियमित कार्य या तो ठप पड़े हैं या फिर शिक्षक अपनी जेब से खर्च वहन कर रहे हैं। वहीं जिले में एक दर्जन पीएमश्री सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें जुलाई से लाखों रुपए का बजट दिया गया है कि इन स्कूलों के संस्था प्रधानों को बजट को कैसे खर्च किया जाए इसकी मशक्कत करनी पड़ रही है।