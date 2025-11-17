धौलपुर में लौटेगा हॉकी का पुराना वैभव, बड़ी फील्ड में बनेगा ग्राउण्ड

धौलपुर. पंच गौरव योजना में शामिल हॉकी के पुराने दिनों को लौटाने की योजना पर कार्य चल रहा है। जिसके तहत जहां पांच लाख रुपयों से हॉकी खिलाडिय़ों के लिए किट, जूते, नेट, बॉल, हॉकी आदि संसाधन खरीदे जाएंगे। तो वहीं 82 लाख रुपयों से बड़ी फील्ड में हॉकी का ग्राउंड बनेगा और फील्ड में मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। जिसका प्रस्ताव बनाकर विभाग ने समिति को सौंप दिया है।हॉकी में धौलपुर जिला का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था, क्योंकि धौलपुर की धरा ने इस खेल में कई नामी खिलाडिय़ों की सौगात दी। जिन्होंने राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक धौलपुर का नाम रोशन किया था, लेकिन समय के साथ हॉकी की चमक भी कुंद होती चली गई और आज सिर्फ नाम की हॉकी शेष है, लेकिन प्रशासन फिर से हॉकी के गौरव को लौटाने को प्रयासरत है। जिसके तहत पंच गौरव कार्यक्रम में हॉकी को शामिल कर प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है। खेल विभाग ने हॉकी खिलाडिय़ों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। इन पांच लाख रुपयों में से 144 खिलाडिय़ों के लिए टी शर्ट और नेकर, इतने ही खिलाडिय़ों के लिए जूते और मौजे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 144 हॉकी और प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से 120 हॉकी बॉल भी खरीदी जाएंगी। जिसका जिला खेल विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन के अधीन समिति को सौंप दिया है। अब जैसे ही समिति से कार्यों की स्वीकृति मिल जाएगी वैसे ही हॉकी की बेहतरी को लेकर कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे।