दहेज हत्या मामले में पति सहित सास, ससुर को 10 वर्ष का कारावास

अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामला 11 जून 2017 की रात का है। बाड़ी शहर के गुमट होली डांडा मोहल्ला निवासी विवाहिता पूनम पत्नी राजकुमार हरिजन की संदिग्ध मौत होने पर दूसरे दिन सुबह सूचना पर बाड़ी पहुंचे। आगरा जिले के पिनाहट कस्बा निवासी मृतका के भाई संजय पुत्र लाखन सिंह हरिजन और परिजनों ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पति राजकुमार, ससुर मानसिंह, सास बबिता के साथ ससुराल के अन्य लोगों पर शादी के दौरान दहेज में अपाची बाइक और दो लाख रुपए नहीं देने पर पूनम की गला घोटकर हत्या की आशंका व्यक्त की थी। उक्त मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करते हुए मामला एडीजे कोर्ट में पेश किया जहां यह विचाराधीन था।