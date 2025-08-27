Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बजरी माफिया से मिलीभगत मिली तो नपेंगे पुलिसकर्मी

रेंज आईजी कैलाशचंद्र विश्नोई ने कहा कि संगठित अपराधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लेकर जिला पुलिस अधीक्षक योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश हैं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 27, 2025

बजरी माफिया से मिलीभगत मिली तो नपेंगे पुलिसकर्मी

- रेंज आईजी ने अधिकारियों की ली बैठक

धौलपुर. रेंज आईजी कैलाशचंद्र विश्नोई ने कहा कि संगठित अपराधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लेकर जिला पुलिस अधीक्षक योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश हैं। यह बात आइजी ने पत्रकार वार्ता में कही।

आईजी ने कहा कि अवैध बजरी परिवहन और खनन गतिविधि में पुलिस की मिलीभगत मिली की जानकारी हुई तो संबंधित के खिलाफ विभागी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रेजं आईजी ने कहा कि बॉर्डर जिले के मामले पर कहा कि इसको लेकर जल्द आगरा, मथुरा व एमपी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर जो इंटर स्टेट अपराध करते हैं। आइ्रजी ने कहा कि नफरी की कमी सरकार के स्तर का मामला है। अनुसंधान की कमी जल्द पूर्ण की जाएगी।

पुलिस व जनता के बीच समन्वय को लेकर बैठकें होती हैं। साथ ही अधिकारी बाजार, धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर जाए तो आम लोगों से बात करें। साथ ही जनसुनवाई भी करें, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। रेंज आईजी ने बाद में सदर थाने पर जनसुनवाई की और निस्तारण के निर्देश दिए। इससे पहले रेंज आईजी विश्नोई मंगलवार को पहली बार एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। यहां एसपी कार्यालय में एसपी विकास सांगवान ने उनकी अगुवानी की। इसके पश्चात जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

Published on:

27 Aug 2025 06:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बजरी माफिया से मिलीभगत मिली तो नपेंगे पुलिसकर्मी

