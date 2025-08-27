बजरी माफिया से मिलीभगत मिली तो नपेंगे पुलिसकर्मी

पुलिस व जनता के बीच समन्वय को लेकर बैठकें होती हैं। साथ ही अधिकारी बाजार, धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर जाए तो आम लोगों से बात करें। साथ ही जनसुनवाई भी करें, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। रेंज आईजी ने बाद में सदर थाने पर जनसुनवाई की और निस्तारण के निर्देश दिए। इससे पहले रेंज आईजी विश्नोई मंगलवार को पहली बार एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। यहां एसपी कार्यालय में एसपी विकास सांगवान ने उनकी अगुवानी की। इसके पश्चात जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।