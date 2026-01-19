बाहर की दवाएं लिखीं तो होगी चिकित्सक पर कार्रवाई

कस्बा स्थित सामुदायिक अस्पताल में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शासन ने करोड़ों की राशि खर्च कर बाड़ी रोड़ पर नवीन भवन का निर्माण कराया है। छह माह से अस्पताल का नवीन भवन बनकर तैयार है, सिर्फ बिजली कनेक्शन का अभाव है। विभाग ने दो बार डिस्कॉम कार्यालय में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा करा आवेदन किया गया है। लेकिन विभाग फाइल जमा कराकर हर बार भूल जाता है। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि नवीन अस्पताल भवन सहित चार चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ आवासों में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा होने के बाद डिमांड नोटिस जारी किया गया है लेकिन 60 दिन गुजरने को है। अगर 23 जनवरी तक डिमांड राशि जमा नहीं कराई गई तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी।