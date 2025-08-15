पटवारी परीक्षा देने जा रहे…तो करें रोडवेज से फ्री सफर

-परीक्षार्थियों के लिए होम टॉउन से परीक्षा केन्द्र तक रोडवेज देगी फ्री सेवा
-धौलपुर जिले के 06 हजार परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा
-15 अगस्त रात्रि 12 बजे से 19 अगस्त रात्रि 11.59 तक सेवा रहेगी प्रारंभ
धौलपुर. पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अपने होम टाउन से परीक्षा केन्द्र तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा 15 अगस्त रात्रि 12 बजे से 19 अगस्त रात्रि 11.59 तक प्रारंभ रहेगी। जिसके आदेश राजस्थान राज्य पथ परिवहन ने जारी किए हैं। इस योजना से जिले के 06 हजार परीक्षार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
17 अगस्त को राज्य के 38 जिलों में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया है। यह सेवा 15 अगस्त रात्रि 12 बजे से 19 अगस्त रात्रि 11.59 तक प्रारंभ रहेगी। यानी परीक्षा से दो दिन पहले और परीक्षा के दो बाद तक फ्री यात्रा सेवा दी जाएगी। इस सेवा के दौरान परीक्षार्थी अपने होम टाउन से परीक्षा सेंटर तक रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर परीक्षा देने पहुंच सकेंगे। रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसको लेकर भी विभाग ने डिपो को आदेश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए भी बसों की सर्विसिंग भी करा ली गई है। यात्रा की सुविधा को देखा जाए तो धौलपुर शहर के किसी परीक्षार्थी का जयपुर में सेंटर है तो वह जयपुर को जाने वाली बस का उपयोग कर सकेगा और जिस परीक्षार्थी का करौली में सेंटर है तो वह करौली की ओर जाने वाली बस से नि:शुल्क सफर कर सकेंगे। शासन ने इससे पहले भी आयोजित होने वाली परीक्षाएं रीट और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की थी।
बसों की मरम्मत और स्टॉफ बढ़ाने का आदेश
यात्रा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो इसको लेकर विभाग ने जिलों के सभी महाप्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं जिनमें बसों की मरम्मत से लेकर उचित स्टॉफ सहित अनाउंसमेंट, बुकिंग बिंडो का उपयोग करने के आदेशित किया गया है। यात्रा के दौरान परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र और मूल दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जिसके बाद ही उन्हें फ्री टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। धौलपुर डिपो रक्षाबंधन से ही जयपुर तक पांच अतिरिक्त बसों का संचालन कर रही है। ऐसी स्थिति में अब इन बसों का संचालन और बढ़ाया गया है। जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
38 जिलों में 6.76 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
17 अगस्त रविवार को पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य में किया जाएगा। परीक्षा में राज्य भर से 6.76 लाभ अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 38 जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। धौलपुर जिले से इस परीक्षा में 06 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यानी जिले के 06 हजार परीक्षार्थी फ्री बस सेवा का लाभ ले सकेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 से 6 बजे आयोजित की जाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 3705 पदों को भरने आयोजित की जा रही है।
