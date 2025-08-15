पटवारी परीक्षा देने जा रहे…तो करें रोडवेज से फ्री सफर

17 अगस्त को राज्य के 38 जिलों में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने परीक्षार्थियों को फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया है। यह सेवा 15 अगस्त रात्रि 12 बजे से 19 अगस्त रात्रि 11.59 तक प्रारंभ रहेगी। यानी परीक्षा से दो दिन पहले और परीक्षा के दो बाद तक फ्री यात्रा सेवा दी जाएगी। इस सेवा के दौरान परीक्षार्थी अपने होम टाउन से परीक्षा सेंटर तक रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर परीक्षा देने पहुंच सकेंगे। रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसको लेकर भी विभाग ने डिपो को आदेश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए भी बसों की सर्विसिंग भी करा ली गई है। यात्रा की सुविधा को देखा जाए तो धौलपुर शहर के किसी परीक्षार्थी का जयपुर में सेंटर है तो वह जयपुर को जाने वाली बस का उपयोग कर सकेगा और जिस परीक्षार्थी का करौली में सेंटर है तो वह करौली की ओर जाने वाली बस से नि:शुल्क सफर कर सकेंगे। शासन ने इससे पहले भी आयोजित होने वाली परीक्षाएं रीट और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की थी।