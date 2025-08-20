अवैध बजरी पर कसेगी नकेल, सागरपाडा और बरेठा बॉर्डर पर लगेगी चेकपोस्ट

- कुछ दिनों से बजरी माफिया फिर से हुआ सक्रिय, हाइवे पर खूब दौड़ रही चंबल बजरी लदी ट्रेक्टर-ट्रॉलियांं
- बीते पांच माह में 3795 टन बजरी हुई थी जब्त
धौलपुर. चंबल नदी में भले की गत दिनों बाढ़ के हालात बने लेकिन इसका बजरी माफिया पर कोई असर नहीं दिखा। बजरी माफिया अपने पुराने छिपाए हुए स्टॉक में से अवैध चंबल बजरी की सप्लाई बदस्तूर जारी रखी। हालांकि, कुछ समय पहले शहर से सटे मौरोली इलाके के चंबल से लगे गांवों में बजरी के अवैध स्टाक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद कुछ दिन मामला शांत रहा लेकिन अब बजरी माफिया वापस सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और या फिर एनएच 123 यहां पर बजरी लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियां गुजरती दिखी जाएगी। साथ ही पुरानी छावनी और चांदपुर इलाके की तरफ से खनिज (खंडा) सामग्री लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियां फिर से फर्राटा दौड़ मार रही है। उधर, पुलिस प्रशासन बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी में लगा है। मध्यप्रदेश से लगे जिले के सागरपाडा और यूपी की तरफ बरैठा बॉर्डर पर अब चौकी के अलावा अतिरिक्त चैक पोस्ट तैनात की जाएगी। यहां पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। साथ ही पुलिस की स्पेशल टीम औचक जांच भी करेगी। बता दें कि जनवरी से मई तक भरतपुर रेंज में 12 हजार 905 टन बजरी जब्त की गई थी। जबकि 1444 टन अवैध खनिज व बजरी के साथ 579 वाहन सीज किए गए थे।
गौरतलब रहे कि डीजीपी ने सोमवार को भरतपुर में रेज पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। जिसमें स्पष्ट तौर पर अवैध बजरी निकासी और परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार डीजीपी ने बैठक में अवैध बजरी परिवहन को लेकर खासी नाराजगी जताई है।
अभी स्टॉक में से सप्लाई..
.बजरी माफिया वर्तमान में पुराने स्टॉक में से बजरी की सप्लाई कर रहा है। चंबल में जलस्तर बढऩे से गत दिनों बजरी के भाव भी बढ़ गए थे। जैसे जैसे जलस्तर उतर रहा है, वैसे ही माफिया के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। सामान्य जलस्तर होने पर बजरी के ढेर फिर से माफिया की चांदी करवाएगा।
बजरी के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी
जिले में अवैध बजरी खेल किसी से छिपा नहीं है। जिले में चंबल बजरी का अवैध परिवहन बड़े स्तर पर होता है और यहां से बजरी आगरा और भरतपुर तक पहुंचती है। जिले में साल 2023 में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1333 और साल 2024 में 2594 टन बजरी जब्त की गई थी। जबकि अवैध खनिज सामग्री साल 2023 में 564 और साल 2024 में 601 टन जब्त किया गया था।
भरतपुर रेंज में अवैध खनिज सामग्री के खिलाफ कार्रवाई
जिला एफआइआर गिरफ्तार खनिज बजरी वाहन
करौली 79 128 341 407 138
भरतपुर 28 25 225 0 31
स.माधोपुर 141 147 36 8703 184
धौलपुर 188 93 729 3795 207
डीग 14 13 113 0 19
(नोट: बजरी व खनिज सामग्री टन में, डेटा जनवरी से मई तक)
- अवैध बजरी और खनिज परिवहन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बजरी रोकने के लिए सागरपाडा और यूपी की तरफ बरैठा पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विशेष टीम औचक हाइवे पर जांच भी करेगी। किसी भी मिलीभगत मिली तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।- विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक, धौलपुर