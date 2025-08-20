अवैध बजरी पर कसेगी नकेल, सागरपाडा और बरेठा बॉर्डर पर लगेगी चेकपोस्ट

धौलपुर. चंबल नदी में भले की गत दिनों बाढ़ के हालात बने लेकिन इसका बजरी माफिया पर कोई असर नहीं दिखा। बजरी माफिया अपने पुराने छिपाए हुए स्टॉक में से अवैध चंबल बजरी की सप्लाई बदस्तूर जारी रखी। हालांकि, कुछ समय पहले शहर से सटे मौरोली इलाके के चंबल से लगे गांवों में बजरी के अवैध स्टाक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद कुछ दिन मामला शांत रहा लेकिन अब बजरी माफिया वापस सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और या फिर एनएच 123 यहां पर बजरी लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियां गुजरती दिखी जाएगी। साथ ही पुरानी छावनी और चांदपुर इलाके की तरफ से खनिज (खंडा) सामग्री लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियां फिर से फर्राटा दौड़ मार रही है। उधर, पुलिस प्रशासन बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी में लगा है। मध्यप्रदेश से लगे जिले के सागरपाडा और यूपी की तरफ बरैठा बॉर्डर पर अब चौकी के अलावा अतिरिक्त चैक पोस्ट तैनात की जाएगी। यहां पर हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। साथ ही पुलिस की स्पेशल टीम औचक जांच भी करेगी। बता दें कि जनवरी से मई तक भरतपुर रेंज में 12 हजार 905 टन बजरी जब्त की गई थी। जबकि 1444 टन अवैध खनिज व बजरी के साथ 579 वाहन सीज किए गए थे।